Die Parkplatzsuche beim Quirnbacher Pferdemarkt ist meist zeitraubend und mühselig. Besucher können aber auch auf das Auto verzichten und Bahn und Bus zur Anreise nutzen.

Am Mittwoch, 9. November, fahren von Kusel aus im 30-Minuten-Takt Regionalzüge in Richtung Kaiserslautern. Los geht’s morgens um 9.20 Uhr, der letzte Zug fährt planmäßig um 20.20 Uhr. Es besteht jeweils die Möglichkeit, in Glan-Münchweiler in den Bus nach Quirnbach umzusteigen. Die Linie über Quirnbach (Markt), Rehweiler und zurück nach Glan-Münchweiler fährt ab 9.20 Uhr im 20-Minuten-Takt. Regelmäßig – ab 9.50 Uhr – fahren außerdem Busse über Henschtal, Herschweiler-Pettersheim, Langenbach, Konken, Bledesbach, Schellweiler, Hüffler, Wahnwegen und dann wieder zurück nach Henschtal beziehungsweise zur Abzweigung nach Quirnbach. Von dort sind ab 9 Uhr – Fahrten im Zwei-Stunden-Rhythmus – Busse nach Nanzdietschweiler, Börsborn, Brücken, Steinbach, Henschtal und Glan-Münchweiler unterwegs.

Die Bahn hat zudem Sonderzugfahrten am Abend eingerichtet. Abfahrt in Glan-Münchweiler in Richtung Kaiserslautern ist um 22.12 Uhr. Von Kaiserslautern (Hauptbahnhof) aus fährt um 23.23 Uhr ein Zug nach Glan-Münchweiler und Kusel (Ankunft dort um 0.05 Uhr). Ausführliche Infos zu Fahrplan und Preise im Netz unter der Adresse www.vrn.de.