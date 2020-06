Ein 32-Jähriger ist mit seinem Auto kopfüber in der Lauter bei Kreimbach-Kaulbach gelandet. Er wurde zwar pitschnass, konnte aber aus dem Wagen aussteigen und wurde nur leicht verletzt. Einen ordentlichen Schrecken habe er auch noch davongetragen, teilt die Polizei mit.

Die hatte der Mann über sein Missgeschick informiert. Und zu dem kam es so: Der 32-Jährige wollte zu einer Pumpe seiner Firma, gelegen an der B 270, fahren. Da der Sperrpfosten vor dem Privatgelände umlag, wollte er diesen umfahren – ein Stein lag am Boden, die Geschwindigkeit war wohl zu hoch. Dann ging alles ganz schnell und der Wagen kippte kopfüber in die Lauter, schreibt die Polizei.

Mit einem Kran wurde das Auto aus dem Fluss geholt, die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 15.000 Euro.