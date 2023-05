Für drei Personen endete eine Autofahrt am Mittwochmorgen im Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilte, war eine 33-Jährige mit ihrem Auto von Odenbach kommend in Richtung Meisenheim unterwegs. In einer Rechtskurve geriet ihr VW Touran auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Opel Corsa einer 50-Jährigen. Beide Frauen sowie ein Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die B420 war rund 50 Minuten gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Lauterecken, Odenbach, Meisenheim und Callbach.