Am Montag gegen 7.55 Uhr kam es auf der L 352 von Wahnwegen in Richtung Liebstahl, Höhe Einmündung Sangerhof, zu einem Verkehrsunfall. Ein Linienbus begegnete im Kurvenbereich einem hellblauen größeren Fahrzeug, welches laut Polizei seine Fahrspur nicht einhielt. Es kam zum Kontakt zwischen dem Außenspiegel des Autos mit der Seite des Linienbusses. Das Auto fuhr weiter. Die Polizei bitten um Hinweise unter 06381 9190 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de