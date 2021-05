„Alleinunfall mit wirtschaftlichem Totalschaden.“ So heißt es im Polizeibericht. Am Freitag gegen 22.15 Uhr kam ein Autofahrer auf der B 423 von Schönenberg-Kübelberg in Fahrtrichtung Waldmohr von der Straße ab. Laut Polizei verursachte er einen Flurschaden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest und veranlassten eine Blutprobe.