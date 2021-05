Abgefahrene Reifen und offenbar zu hohe Geschwindigkeit waren nach Ansicht der Polizei die Ursachen für einen Unfall am Montagnachmittag auf der B 420 bei Ulmet. In der Rechtskurve geriet der 19-Jährige Fahrer mit seinem Wagen von der Straße ab, beschädigte einen Leitpfosten und kam anschließend im Feld zum Stehen. Der Fahrer hat nun nicht nur mit seinem beschädigten Auto zu tun, sondern auch mit einem Bußgeld samt Punkt in Flensburg. Die Polizei weist deshalb darauf hin, dass Reifen stets ausreichendes Profil haben müssen, weil es sonst gerade auf nasser Fahrbahn schnell zu Unfällen kommen kann.