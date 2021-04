Die Lauterecker Polizei hat am Freitagabend einen Autofahrer ertappt, der unter deutlichem Alkoholeinfluss am Steuer saß. Ein weiterer Autofahrer hatte Glück, dass die Polizei ihn kontrollierte, bevor er sich mit seinem Wagen in Bewegung setzte. Den 48-Jährigen unterzog die Polizei in Odenbach am Fischerheim vor Fahrtantritt einer Kontrolle. Die Beamten bemerkten beim Fahrer Alkoholgeruch. Bei einem anschließenden Test lag der Wert knapp unter der 0,5 Promille-Grenze. Dem Mann wurde nach Angaben der Polizei die Fahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Somit kam er ohne weitere Konsequenzen davon. Im wahrsten Sinne des Wortes zu tief in Glas geschaut hatte dann aber wenig später ein 64-jähriger Autofahrer in Merzweiler. Laut Polizei zeigte der Atemalkoholtest bei der Verkehrskontrolle sage und schreibe 3,2 Promille an. Neben einer Strafanzeige müsse der Mann wohl mit einem längeren Fahrverbot und einer anschließenden medizinisch-psychologischen Untersuchung rechnen, bevor er seinen Führerschein wiederbekommt.