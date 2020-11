Eine Auto fahre in auffälligen Schlangenlinien in Kusel vor ihm her. Das meldete ein Fahrer am Samstagabend der Polizei. Wie diese mitteilt, konnte eine Streife den alkoholisierten Fahrer stoppen: Ein Alkoholtest ergab eine Blutalkoholkonzentration von 2,99 Promille bei dem 44-Jährigen. Der Führerschein wurde vorläufig eingezogen, ein Strafverfahren eingeleitet, informiert die Polizei.