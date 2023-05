Für einen betrunkenen Autofahrer ohne Führerschein endete die Fahrt am frühen Montagmorgen in einer Polizeikontrolle. Wie die Beamten mitteilen, befuhr der 49-jährige Fahrer die B 423 in Richtung Waldmohr. Da er seine Fahrspur augenscheinlich nicht sicher halten konnte, wurde das Auto einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Polizei stellte bei dem Fahrer deutliche Anzeichen für einen Alkoholkonsum fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille. Weiterhin besaß der Fahrer den Beamten zufolge keinen Führerschein, für sein Auto bestand außerdem kein Versicherungsschutz. Dem 49-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.