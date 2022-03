Leicht verletzt wurde ein 57 Jahre alter Rollerfahrer bei einem Unfall am Donnerstag. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 57-Jährige am Abend auf der Kuseler Straße in Richtung Konken. In einer Linkskurve geriet der Roller auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem entgegenkommenden Auto eines 53-Jährigen zusammen. Bei der Unfallaufnahme – der Schaden wird auf rund 3700 Euro geschätzt – stellte sich heraus, dass der 57-jährige Unfallverursacher Alkohol getrunken hatte. Ein an Ort und Stelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille.