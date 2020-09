Fünf Autofahrer müssen demnächst für mehrere Wochen ihren Führerschein abgeben. Die Raser fielen bei Geschwindigkeitskontrollen am Montagnachmittag bei Kollweiler und Reichenbach-Steegen auf. 395 Fahrzeuge wurden gemessen, davon war laut Polizei mehr als jeder Vierte zu schnell. 73 Fahrer kamen mit kostenpflichtigen Verwarnungen davon, aber 29 lagen so deutlich über dem Tempolimit von 70 Stundenkilometern, dass sie nun mit einer Anzeige rechnen müssen. Fünf Fahrer rasten sogar so schnell an der Kontrollstelle vorbei, dass ihnen nun ein Fahrverbot blüht. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag nach Angaben der Polizei bei 178 Stundenkilometern.