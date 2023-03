In einer Linkskurve ist ein 33-Jährige am späten Freitagabend von der B270 zwischen Kreimbach-Kaulbach und Rutsweiler abgekommen: Laut Polizei durchbrach sei ein Verkehrsschild und einen Weidezaun und kam mit ihrem roten Kleinwagen erst kurz vor der Lauter zum Stehen. Als die Polizisten zur Unfallstelle kamen, stellten sie fest, dass die Frau betrunken war, ein Test ergab 1,56 Promille. Sie hatte auch die Kennzeichen des Wagens abgeschraubt und in ihren Rucksack gepackt. Die Polizei schreibt: „Trotz der erheblichen Alkoholisierung scheute sich die Fahrerin nicht vor einer erheblichen Fahrstrecke. Im Nachgang wurde erhoben, dass die Dame ihre Fahrt in Baden-Württemberg startete.“