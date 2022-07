Am frühen Samstagmorgen um 2 Uhr ist ein 29-Jähriger in der St. Wendeler Straße in Pfeffelbach gegen einen Zaun gefahren. 1,5 Promille maßen die Polizisten bei ihm, als sie bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch wahrnahmen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Führerschein des Fahrers einbehalten, eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.