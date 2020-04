Von Meisenheim bis Odenbach ist eine Polizeistreife am späten Montagabend hinter einem Auto hergefahren. Die unsichere Fahrweise sei auffällig gewesen, teilt die Polizei am Dienstag mit. Er fuhr in „Schlangenlinien“. In der Obere Glanstraße wurde der Wagen dann angehalten und der Fahrer kontrolliert. Alkoholgeruch schlug den Polizisten entgegen, die Zweifel an der Verkehrssicherheit des Fahrers hegten. Das Atemalkoholtestgerät zeigte 1,4 Promille, eine Blutprobe war somit notwendig. Das Auto blieb stehen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Wie die Polizei mitteilt, wird eine Strafanzeige folgen, sobald die gerichtsverwertbaren Ergebnisse der Blutuntersuchung vorliegen.