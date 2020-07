Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in der 70er-Zone zwischen Wiesweiler und Lauterecken am Donnerstag waren knapp zehn Prozent zu schnell unterwegs. Laut Polizei wird es dort deshalb zukünftig weitere Kontrollen geben. Bei 62 Verstößen wurde ein Verwarnungsgeld verhängt, 15 waren Ordnungswidrigkeiten. Zwei Fahrer waren so schnell, dass sie nun mit einem Fahrverbot rechnen müssen: Einer fuhr mit 109 Stundenkilometern durch die Kurven hinter dem Ortsausgang von Wiesweiler in Richtung Lauterecken.