Am Freitag gegen 12 Uhr kam es in der Homburger Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Auto. Der 59-jährige Pkw-Fahrer, der in Richtung Bledesbach unterwegs war, kam von der Fahrbahn ab und streifte den entgegenkommenden Bus. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass er betrunken war. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten.