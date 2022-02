Die Bio-Brauerei Neumarkter Lammsbräu hat zusammen mit dem Bischöflichen Hilfswerk Misereror ein alkoholfreies dunkles Bier entwickelt. Wie die katholische Pfarrei Schönenberg-Kübelberg mitteilte, wird damit eine Tradition aufgegriffen, um während der Fastenzeit eine alkoholfreie Alternative anzubieten. In Klöstern habe Fasten eine lange Tradition: Flüssige Nahrung war in der Fastenzeit erlaubt, weshalb Ordensleute die Idee hatten, Bier nahrhafter zu machen. Die Oberpfälzer Familienbrauerei wolle Bier im Einklang mit der Schöpfung auf nachhaltige Art und Weise herzustellen. Dazu gehöre der ausschließliche Einsatz von Braurohstoffen aus ökologischem Landbau. Das Fastenbier kann bestellt werden beim Pfarrbüro Kübelberg, Telefon 06373 3720, E-Mail pfarramt.schoenenberg-kuebelberg@bistum-speyer.de . Geliefert wird es nach Hause von der Katholischen Junge Gemeinde. Eine Kiste mit zehn Flaschen á 0,33 Liter kostet 13,09 Euro. Der Erlös geht an Misereror-Projekte.