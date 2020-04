Dringend benötigte Mund-Nase-Schutzmasken spendet Bernhard Bauer, Gründer der Firma Minitec aus Schönenberg-Kübelberg, dem Landkreis Kusel.

Landrat Otto Rubly nahm die Spende von Minitec-Geschäftsführerin Sandra Geyer-Altenkirch entgegen. Minitec ist mit seinem Werk in Schönenberg-Kübelberg in der Region verwurzelt. Der Landkreis wird die Schutzmasken den Tafeln in Kusel, Lauterecken und Schönenberg-Kübelberg, den Bürgerbussen in den drei Verbandsgemeinden und soweit vorrätig, auch den ehrenamtlichen Nachbarschaftshilfen liefern. „Ich danke dem Unternehmen für diese Spende. Sie hilft sehr den ehrenamtlichen Hilfsangeboten im Landkreis, in denen die Masken genutzt werden sollen. Unsere vielen ehrenamtlich tätigen Bürger, die gerade Großartiges leisten, benötigen dringend den Schutz vor dem Virus“, sagte Landrat Rubly.

Ehrenamtler benötigten einen effektiven Schutz, er sei dankbar für die Hilfsbereitschaft von Minitec, betonte Ulrich Urschel, Koordinator für Seniorenangelegenheiten, der die Nachbarschaftshilfen koordiniert.

INfo

Nachbarschaftshilfen, die Mund-Nase-Schutzmasken benötigen, können sich in der Kreisverwaltung Kusel bei Ulrich Urschel unter 06381 424328, melden.