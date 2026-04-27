Die in Schönenberg-Kübelberg ansässige Firma Minitec, die in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen feiert, hat einen neuen Vertriebspartner in Mexiko. „Damit stärkt Minitec gezielt seine Position in Nordamerika“, heißt es in einer Pressemitteilung. Der mexikanische Markt gewinne für deutsche Zulieferer zunehmend an strategischer Bedeutung. Mexiko biete „ideale Bedingungen für international tätige Unternehmen – insbesondere für die Automobil- und Fertigungsindustrie“, in der zahlreiche deutsche Firmen vertreten seien. CSI Control System Integrators ist der Mitteilung zufolge seit 1992 als Automatisierungsspezialist tätig und realisiert branchenübergreifend Lösungen zur Optimierung industrieller Fertigungsprozesse.

Horacio Jiménez, der General Manager von CSI Mexiko, wird in der Presseinformation wie folgt zitiert: „Unsere Ausrichtung und Expertise passen hervorragend zum Portfolio von Minitec. Damit schaffen wir ideale Voraussetzungen, um den mexikanischen Markt mit den Minitec-Profil-und-Linearsystemen zu bedienen und darauf basierende kundenspezifische Maschinen und Anlagen erfolgreich umzusetzen.“