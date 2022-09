In der Nacht zum Mittwoch ist in Breitenbach im Kreis Kusel eine Mini-Mure abgegangen. Was man sonst nur im Gebirge beobachten kann, das erlebten die Bewohner der Waldmohrer Straße direkt vor ihrer Haustür: Ein Bach aus Erde, Stroh, Steinchen und Holz floss von der „Hohl“, wie der steile Feldweg vom und zum Ortsteil Bambergerhof heißt, die Waldmohrer Straße hinunter bis zur Ortsmitte. Selbst in der Rinne vor der Apotheke, die im Tal liegt, stand der Dreck. Die braune Brühe war aus einem kürzlich gepflügten Acker ausgewaschen worden. Der Regen war so heftig, dass die schmalen Querrinnen im Feldweg das Wasser und den Dreck nur zu einem geringen Teil in das Rückhaltebecken oberhalb des ersten Hauses in Höhe des Friedhofs leiten konnten. Das überschüssige Dreckwasser lief dann zirka 400 Meter weit, erst den an dieser Stelle geteerten Feldweg und die Waldmohrer Straße runter, an der Metzgerei Jordan vorbei bis zur Kreuzung in der Ortsmitte an „Mattjös Haus“. Am Morgen beseitigten Arbeiter den gröbsten Dreck und befreiten die verstopften Schächte von Unrat. Die Spur war aber immer noch gut zu erkennen. Eine Anwohnerin am Oberlauf des Sturzbaches erzählte, dass der heftige Regen zu nachtschlafener Zeit zwischen 1.30 und 4.30 Uhr niedergegangen sein muss. Weitere Fotos hier.