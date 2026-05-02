Vertrauen wir bei Lebensmitteln mehr auf Zahlen als auf unsere Sinne? Ums Mindesthaltbarkeitsdatum geht es in unserer Wochenendkolumne. Aufhänger ist ein besonderes Fundstück.

Vergangene Woche habe ich mal der Neugier halber im Redaktionskühlschrank herumgekramt. Sie kennen das wahrscheinlich von zu Hause: Obwohl Kühlschränke zu den Schränken zählen, in die man jeden Tag hineinschaut, beherbergen sie nicht selten längst in Vergessenheit geratene Überbleibsel. Im konkreten Fall zog ich einen High-Protein-Quark aus dem von den Kollegen weitestgehend ignorierten Türfach. Eingeklemmt zwischen Flaschen. Unscheinbar. Mit Erdbeergeschmack. To go. So ein Quetschtütchen halt. Ich konnte mir allerdings nicht ausmalen, wer aus dem Team Derartiges zu verzehren pflegt, daher habe ich gleich mal einen Blick auf das Mindesthaltbarkeitsdatum geworfen: 8. November 2021.

Sollten Antiquitätenjäger nun interessiert die Augenbrauen hochziehen, muss ich sie leider enttäuschen: Ich habe den museumsreifen Quark entsorgt. Habe ich mir frecherweise mal erlaubt, obwohl es nicht meiner war. Aber nach viereinhalb Jahren schien mir der Anspruch des Besitzers verjährt.

Zur Klarstellung: Ich bin wahrlich niemand, der das Mindesthaltbarkeitsdatum – abgekürzt: MHD – als Tödlich-ab-Datum versteht. Doch es gibt Grenzen. Bei mehreren Jahren sind die überschritten. Auch für jemanden, der es auf den Tod hasst, Essen wegzuwerfen.

„Denne kannsche nimmie esse!“

Es ist andererseits kein Geheimnis, dass tagtäglich etliche Lebensmittel wegen des kleinen Zahlen-Aufdrucks in der Tonne landen. Er übt auf viele Leute eine gewaltige Macht aus. Deren Interpretation: „Der Joghurt is vorgeschder abgeloff, denne kannsche doch heit nimmie esse!“ Ich kenne einige wenige Leute, die so denken. Die dem MHD hoffnungslos ausgeliefert sind. Und die mir im Gegenzug vorwerfen, dass ich den Joghurt ja noch essen würde, wenn er das hochheilige Datum schon drei Monate überschritten hätte.

Ganz ehrlich: Ja, würde ich. Wenn Geschmack und Geruch einwandfrei sind – was soll dann mit ihm sein? Darf ich mich auf meine Sinne nicht verlassen? Wenn ich spazieren gehen möchte, gucke ich ja auch vorher aus dem Fenster – und marschiere nicht hinaus in den Platzregen, weil die Wetter-App sagt, dass gerade die Sonne scheint.

Geht es uns immer noch zu gut?

Mag sein, dass meine vorherigen Zeilen einen Hauch von Überspitzung genießen. Doch in Restmüll- und Biotonnen zeigt sich mitunter schon, dass es uns eigentlich noch zu gut geht. Dass so viel Essen weggeworfen wird, hängt natürlich nicht nur mit der MHD-Hörigkeit zusammen, sondern auch damit, dass oftmals mehr gekauft wird, als man verzehren kann – ein anderes Thema und gerade für vielköpfige Haushalte tatsächlich eine große Herausforderung.

Aufklärung zum Thema Mindesthaltbarkeitsdatum gibt es jedenfalls zuhauf: „Wurde die original verschlossene Verpackung richtig gelagert, ist das Produkt auch häufig nach dem ,abgelaufenen MHD’ noch zu genießen und nicht automatisch verdorben“, heißt es auf der Website der Verbraucherzentrale. Hinzu komme, dass manche Hersteller das MHD früh ansetzen, um auf Nummer sicher zu gehen und Qualität garantieren zu können. „Wenn das MHD des Joghurts aus dem Kühlschrank abgelaufen ist, heißt das also noch lange nicht, dass das Milchprodukt schlecht ist und nicht mehr gegessen werden kann“, schreiben die Verbraucherschützer. Na also!

Etwas anderes ist das Verbrauchsdatum

Nicht zu verwechseln sei das Mindesthaltbarkeitsdatum allerdings mit dem Verbrauchsdatum, das für besonders schnell verderbliche und empfindliche Lebensmittel vorgeschrieben ist, etwa für Hackfleisch und frischen Fisch. Hier ist freilich mehr Vorsicht geboten als bei einem verschlossenen Joghurt im Kühlschrank.

Was auch selbstverständlich sein sollte: Lebensmittel müssen richtig gelagert sein, damit sie nicht schon viel früher das Zeitliche segnen. Wenn man den Joghurt also im heißen Sommer drei Tage im Auto liegenlässt, kann man ihm den Weg in den Kühlschrank ganz ersparen. Öffnet man ihn vor dem angegebenen Datum und lässt ihn dann 14 Tage vor sich hin vegetieren, hat das MHD, das sich auf das ungeöffnete Produkt bezieht, auch keine Aussagekraft mehr.

Da ist mehr drin als nur der Joghurt

Gut möglich, dass ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, in dieser Kolumne nicht viel Neues erzählt habe. Und sicherlich ist noch lange nicht alles zu dem Thema gesagt – in der Gastro und in Supermärkten nimmt das Ganze noch mal andere Dimensionen an.

Ich denke mir nur immer: In jedem weggeworfenen Lebensmittel – bleiben wir bei dem Joghurt-Beispiel – stecken neben dem Produkt selbst auch Arbeit, Energie und Ressourcen. Wenn wir das Mindesthaltbarkeitsdatum als präzises Verfallsdatum missinterpretieren und den Becher wegpfeffern, ist das ganz einfach Verschwendung. Etwas anders gesagt: Ein Datum kann Orientierung bieten. Ob etwas noch gut ist, müssen wir selbst beurteilen – mit Sinn(en) und Verstand.

Sollten Sie die Tage Ihren Kühlschrank durchsuchen, wünsche ich Ihnen jedenfalls, dass Sie möglichst wenige Relikte finden. Am besten gar keine. Schönes Wochenende!