Vinothek-Betreiber Thorsten Barz begründet die unerwartete Verlängerung mit dem guten Wetter: „Wir sehen das ein bisschen als Dankeschön für unsere Stammgäste“, sagt er im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Barz hatte im Juli und August insgesamt acht dieser „Hutmacher Sommernächte“ veranstaltet, jeweils donnerstags.

Barz verlangt am Sonntagabend keinen Eintritt. Stattdessen gibt es laut Veranstalter eine sogenannte Hutsammlung, bei der jeder Gast das zahlen kann, was ihm die Veranstaltung wert sei. Nicht nur im Wochentag weicht die Verlängerung vom gewohnten Format ab, sondern auch in der Größenordnung. Mit nur 100 anstelle von 200 Gästen fällt die Veranstaltung etwas kleiner aus als zuvor.

Eine Verlängerung der Verlängerung schließt Barz nicht aus: „Die Wochentage werden abhängig von den angefragten Künstlern variieren. Aber bei gutem Wetter kann es durchaus auch Folgeveranstaltungen geben.“