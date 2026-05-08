Das neue Gebäude für die Verbandsgemeindewerke in Schönenberg-Kübelberg soll besonders effizient sein. Eine große Investition. Die Kosten liegen im achtstelligen Bereich.

Erst ein neues Werksgebäude, im späteren Verlauf ein neues Rathaus: So ist der Plan der Verbandsgemeinde (VG) Oberes Glantal, die beide für sie wichtigen Zentren an einem Ort zusammenbringen will. Die neue Wirkungsstätte der Verbandsgemeindewerke in Schönenberg-Kübelberg soll sich „von der Bahnhofstraße aus entwickeln“. So drückt es Alexander Blanz, Architekt mit Büro in Landstuhl, aus. Das Büro Blanz hat die Entwurfsplanung des Gebäudes gemacht, das aus zwei Hauptbaukörpern bestehen soll, die wiederum über einen weiteren Körper miteinander verbunden werden sollen. In unmittelbarer Nähe soll als eigenes Gebäude eine erweiterbare Technikzentrale errichtet werden. „Über sie kann das Werksgebäude mit Wärme, aber auch mit Notstrom versorgt werden“, erklärt Blanz. Die Technikzentrale sei außerdem in der Lage, auch das später entstehende neue Rathaus zu versorgen.

Der Haupteingang des künftigen Werksgebäudes liegt an der Stichstraße, die von der Bahnhofstraße (in Fahrtrichtung Ortsmitte, von der Herzogstraße kommend) rechts abzweigt, erläutert der Architekt. Drei Ebenen und zwei Treppenhäuser soll der Komplex haben, einen Fahrstuhl ebenfalls. Sowohl die EDV – also die elektronische Datenverarbeitung – für die Werke als auch die für das neue Rathaus sollen in dem Bau untergebracht werden.

Krisenräume für Ausnahmesituationen

Die Entwurfsplanung sieht sowohl Einzel- als auch Doppelbüros für die Mitarbeiter der Werke vor. Verbindungstüren zwischen den Büros sollen „die Kommunikationswege vereinfachen“, wie der Planer schildert. Auch Krisenräume soll es geben – „also solche, die in angespannten Situationen nützlich sein können“. Die Corona-Krise und ihre Folgen hätten gezeigt, dass „wir gerüstet sein müssen“, fügt er hinzu. Laut Bürgermeister Christoph Lothschütz gibt es am jetzigen Verwaltungsgebäude keine Notstromversorgung. Die Krisenräume könnten künftig im Ernstfall dank autarker Energieversorgung mit Wärme und Strom versorgt werden und als Arbeitsorte für einen Krisenstab dienen.

Personal, das mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, soll die Möglichkeit bekommen, vor Ort zu duschen. Da absehbar aber weiterhin viele Mitarbeiter mit dem Auto zur Arbeit kommen, sind natürlich auch Parkplätze geplant: Zunächst sollen 16 Stellplätze hergerichtet werden. In Zukunft sollen es aber mehr werden, blickt Lothschütz voraus: Zusätzlich zu den 16 Plätzen gebe es – ohne neues Rathaus – zunächst noch provisorische Parkmöglichkeiten: „Diese werden erst dann in endgültiger Form hergestellt, wenn sich auch das neue Verwaltungsgebäude entwickelt“, sagt er.

„Modernes, hocheffizientes Gebäude“

Das Werksgebäude soll insgesamt rund 11 Millionen Euro kosten. Laut Alexander Blanz fallen bei dieser Berechnung zum einen die Baukonstruktion, zum anderen die Haustechnik besonders ins Gewicht. Blanz: „Wir reden hier von einem modernen, hocheffizienten Gebäude.“ Photovoltaikanlagen sind etwa nicht nur auf dem Dach des Werksgebäudes, sondern auch an dessen Fassade vorgesehen. In Sachen Wärmeversorgung hat sich die VG – nach längerer Diskussion – für eine Variante mit zwei Wärmepumpen, die um einen Gasbrennwertkessel ergänzt werden, entschieden. Die Gastherme soll in Not- und Krisenfällen Abhilfe schaffen – also beispielsweise den Ausfall einer Wärmepumpe kompensieren.

In das neue Werksgebäude sollen laut Lothschütz die Mitarbeiter der VG-Werke einziehen, die momentan in Waldmohr sitzen. „Im Gegenzug werden wir dann die Verwaltung in Waldmohr neu organisieren und dafür Leute aus Gebäuden abziehen, die wir angemietet haben“, erklärt der Bürgermeister. Inwieweit sich die Investition in das Projekt künftig auf die Gebühren auswirkt, die die Verbandsgemeinde erhebt, bleibt Lothschütz zufolge noch abzuwarten: Die Erhöhung könne erst ermittelt werden, wenn alle finanziellen Fragen geklärt sind.