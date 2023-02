Die Schwimmer der DLRG-Ortsgruppe Kusel waren am Wochenende international bei einem Wettkampf in Österreich am Start – mit Erfolg. Die Jüngsten schwammen dagegen in heimischen Gefilden um die Qualifikation zur Landes-Mehrkampf-Meisterschaft.

Acht Sportler schickte Trainer Andreas Kauf zum Speedlifesaving nach Innsbruck. Dabei traten die gemeldeten Athleten aus Norwegen, Österreich, Deutschland und der Schweiz in vier Einzelstrecken und fünf Mannschaftswettbewerben (alles Pooldisziplinen) an. Beim Speedlifesaving wird bei den international üblichen Pooldisziplinen statt in einem 50-Meter-Becken auf 25-Meter-Strecken geschwommen. Zudem werden die Regeln so angepasst, dass Schnelligkeit und Leistung im Vordergrund stehen. Die Grundidee stammt von den beiden Schweizern Pascal Stöckli und Manuel Zöllig.

Starke Staffel und eine überzeugende Milena Heil

Für die Kuseler Rettungssportler reisten Michelle Schäfer, Milena Heil, Noemi Mostberger, Elisa Groß sowie Marco Schultz, Tillman Theiß, Tim Schmelzer und Nils Gerdelmann nach Tirol. Die besten Einzelergebnisse erzielte Milena Heil als Gesamtsechste. Nur knapp verpasste sie als Vierte das Podest in der Disziplin 50 m Retten mit Flossen. Weitere herausragende Leistungen lieferte sie als Fünfte über 50 m Lifesaver, Siebte über 25 m Retten und als Elfte über 100 m Hindernis. Auch Elisa Groß (7. / 100 m Hindernis, 13. / 25 m Retten), Michelle Schäfer (12. / 50 m Retten mit Flossen) sowie Marco Schultz (8. / 50 m Retten mit Flossen) bei den Herren kamen unter die besten 15.

Das Kuseler Team mit Trainer Andreas Kauf (hintere Reihe rechts) in Innsbruck. Foto: Kauf/gratis

Die Damen (Schäfer, Heil, Mostberger, Groß) belegten in der Staffel Rang sechs. Die Herren mit Schultz, Theiß, Schmelzer und Gerdelmann erzielten nach dem verletzungsbedingten Ausscheiden von Tillman Theiß Platz 13.

In den kommenden Wochen stehen für die Kuseler Rettungsschwimmer nun Qualifikationsmeetings zur Landes-Mehrkampf-Meisterschaft auf dem Programm.

Die Jüngsten in der Qualifikation

Ein solches Qualifikationsmeeting fand für die Jüngsten bereits am Wochenende in Nonnweiler statt. Beim Kusel Junior-Cup waren 39 Kinder aus den Ortsgruppen Stadtkyll, Idar-Oberstein, Bad Sobernheim, Ludwigshafen-Oggersheim, Pirmasens und von Ausrichter Kusel dabei. In der Altersklasse(AK) 9 weiblich erzielte Linea Gerdelmann den ersten Platz, Lana von Blohn wurde Fünfte. Frido Gretzschel wurde in der AK 9 männlich Zweiter, dahinter landete Fin Baumhardt auf Platz drei. Sophia Wundsam gewann in der AK10 vor Clara Hanz. Frieda Schwarz sicherte sich die Goldmedaille in der AK 11, ebenso wie Tim Baumhardt bei den Jungen, während Andreas Schwindt auf Platz drei schwamm. Jasper Huppert wurde Vierter. In der AK 12 männlich starteten gleich sechs Kuseler Schwimmer. Moritz Gerdelmann siegte vor Moritz Heil, Jonas Heil verpasste das Podest als Vierter knapp. Mika Hinkelmann wurde Fünfter, Gustav Gretzschel Siebter und Noah Schlemmer Neunter.