Die letzte Woche des Jahres verläuft ziemlich durchwachsen. Vom Atlantik ziehen weitere Störungsgebiete über Mitteleuropa hinweg.

Allerdings strömt dabei auch immer mildere Luft in unsere Region, so dass auch zum Jahresausklang Schnee kein Thema sein wird. Viel eher könnte es über den Jahreswechsel sogar schon vorfrühlingshaft mild werden, wenn sich zum Wochenende ein Hochdruckgebiet über dem Mittelmeer nach Norden ausdehnt und sich die Wolkendecke dann auch öffnen sollte.

Die Vorhersage

Montag: Die Woche startet meistens trübe, teilweise ist es auch neblig. Im Laufe des Nachmittags oder zum frühen Abend zieht von Frankreich Regen heran, der uns auch über die Nacht hinweg begleiten sollte. Die Temperaturen steigen an.

Dienstag: Heute hält sich eine kompakte graue Wolkendecke aus der immer wieder Regen oder Sprühregen fällt. Dabei bläst ein spürbarer aber milder Südwestwind.

Mittwoch: Die Wolken lassen kaum einen Sonnenstrahl durch, und nach kurzer trockener Pause überquert uns bald eine neue Zone mit Regen und Sprühregen. Der Wind frischt zeitweise auf und weht zum Abend noch mildere Luft ins Land.

Donnerstag: Abgesehen von kleineren Lücken beherrschen weiterhin die Wolken das Zepter, und gelegentlich fällt Regen oder Sprühregen. Die Temperaturen bewegen sich im milden Vorfrühlingsbereich. Der Wind flaut etwas ab.

Weiterer Trend

An Silvester könnte sich das Wolkengrau mal für längere Zeit lichten und der Sonne Platz machen. Dazu wird es erneut sehr mild. Die Nacht zu Neujahr bleibt trocken und teilweise zeigen sich die Sterne. Die Temperaturen gehen nur leicht zurück. Am Neujahrstag beglückt uns zeitweise die Sonne, und die Höchsttemperaturen bewegen sich im zweistelligen Bereich. Am Sonntag ziehen nach noch recht freundlichem Beginn mit auffrischendem Südwestwind im Tagesverlauf Regenwolken auf. Die Temperaturen gehen etwas zurück.