In der Nacht auf Samstag um 1.45 Uhr ist der Milchautomat in der Hauptstraße durch bislang unbekannte Täter aufgebrochen worden. Das darin befindliche Bargeld wurde gestohlen. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe im vierstelligen Eurobereich. Sie konnte Spuren am Tatobjekt feststellen und sichern. Zeugen der Tat werden dennoch gebeten, sich mit der Polizei in Kusel in Verbindung zu setzen