Ein Jahr lang blieb die Küche im Restaurant auf Burg Lichtenberg sowie in der Wasserburg kalt. Das könnte sich in einigen Monaten ändern. Der Kreis hat für beide Restaurants Interessenten gefunden.

„Ich gehe davon aus, dass es in beiden Objekten bis spätestens 1. April losgeht“, sagte Landrat Otto Rubly nach der Sitzung des Kreisausschusses am Montag. Dort hatten sich die beiden Interessenten im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung vorgestellt, und der Ausschuss habe der Verpachtung an die Interessenten zugestimmt. Die Pachtverträge müssten allerdings noch unterschrieben werden, ergänzte Rubly. Bei den Interessenten handelt es sich um Jens Lewandowsky und Roland Kaiser. Der 37 Jahre alte Lewandowsky hat kürzlich das Hotel Reweschnier in Blaubach übernommen und will nun auch im Restaurant auf Burg Lichtenberg tätig werden. Durch die Nähe von Hotel und Burg sehe er Synergieeffekte, die er nutzen möchte, sagte Lewandowsky. Am anderen Ende des Kreises, in Reipoltskirchen, soll künftig Roland Kaiser neuer Pächter sein. Betrieben werden soll die Wasserburg dann von Kaisers Tochter Ruth, die derzeit noch in einem Hotel in Finel im Berner Oberland tätig sei. Als Konditorin und Patissier habe sie bei mehreren Restaurants in Deutschland, Österreich und der Schweiz gearbeitet.