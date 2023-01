Mit Michelle Pfeifer ist seit Montag ein echtes Kuseler Gewächs bei der Westricher Rundschau als Redakteurin tätig. Die 26-Jährige hat nach dem Abitur am Siebenpfeiffer Gymnasium die Kreisstadt verlassen: Ein Jahr lang war sie in Australien, arbeitete als Au-pair und pflückte Cocktailtomaten auf einem landwirtschaftlichen Betrieb. Studiert hat sie Germanistik und Medienwissenschaften in Mannheim, passenderweise arbeitete sie währenddessen als freie Mitarbeiterin bei der RHEINPFALZ in Kusel. Nun hat sie ihr zweijähriges Volontariat beendet, bei dem sie alle Bereiche der Zeitung kennenlernen durfte, und verstärkt als Redakteurin das Team mit Astrid Böhm, Sven Holler und Cynthia Schröer. Michelle Pfeifer ist zertifizierte Wanderführerin, ist aber auch gerne joggend in der Natur unterwegs. Als sie zurück nach Kusel gezogen ist, hat sie auch den Showtanz für sich entdeckt.