Ulmet. Der Schafhalterverein Mittleres Glantal will sich nach der Corona-Pause wieder stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken. Der Verein erwäge auch wieder die Organisation eines Woll-Festes, sagte der Vorsitzende Michael Grabowski.

„Wir warten auf bessere Zeiten“, sagte Grabowski gegenüber der RHEINPFALZ. Der Verein wolle auch den nachkommenden, jüngeren Leuten etwas bieten. Der 55-Jährige aus Herren-Sulzbach war am Wochenende bei der Generalversammlung der Schafhalter in Ulmet in seinem Amt für weitere zwei Jahre bestätigt worden. Grabowski steht dem Schafhalterverein seit nunmehr 28 Jahren vor. Der vor 42 Jahren gegründete Schafhalterverein zählt laut Grabowski rund 50 Mitglieder. Jährlich organisiert er die Wollabgabe an einen französischen Händler.

Der Vorstand



Lisa Renger, stellvertretende Vorsitzende; August Renger, Schriftführer; Thomas Theobald, Kassierer.