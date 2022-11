„Haschde schon geheert, de Jordan macht sei Metz in Brädebach zu?“ Diese Nachricht ging dieser Tage wie ein Lauffeuer durch Breitenbach. Ganz so ist es nicht. Metzgermeister Michael Jordan sagte auf Anfrage der RHEINPFALZ, die Metzgerei in Breitenbach werde weiterbetrieben. Es gebe lediglich Überlegungen, das Ladengeschäft auf Wiebelskirchen zu konzentrieren und eventuell das Ladengeschäft in Breitenbach im Laufe des kommenden Jahres zu schließen, weil er absehbar sehr gutes Personal aus privaten Gründen verliere. Spruchreif sei aber noch nichts, und im laufenden Jahr werde sich auch nichts ändern. Michael Jordans Vater Ernst eröffnete in den 1960er Jahren in Breitenbach eine Metzgerei. Seit 1976 befindet sich das Ladengeschäft in der Waldmohrer Straße. In den 1990er Jahren übernahm Michael Jordan den Betrieb seines Vaters. Direkt neben dem Laden macht der Chef in seiner Metzgerei mit seinen Mitarbeitern täglich alle Wurstsorten selbst, räuchert, zerlegt Fleisch und bereitet es portionsgerecht vor. Im Laufe der Jahre kam eine Filiale im Neunkircher Stadtteil Wiebelskirchen hinzu, die von Michael Jordans Schwester Cornelia geführt wird. Die Metzgerei Jordan bietet ganzjährig auch einen Partyservice an.