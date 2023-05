In der Hauptstraße waren am Montagabend Metalldiebe am Werk. Laut Polizeibericht stahlen drei unbekannte Männer zwischen 17 und 17.30 Uhr diverses Altmetall von einer Baustelle. Zum Abtransport des Diebesgutes wurde ein grauer Van benutzt, der dann in Richtung Glan-Münchweiler davonfuhr. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Kusel entgegen unter der Telefonnummer 06381 9190 sowie per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de.