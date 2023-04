Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zweimal zwang die Pandemie die Metalheads Remigiusland schon dazu, die für den 16. März 2020 geplante 17. Headbangers Night (HBN) zu verlegen. Jetzt soll sie am 23. Oktober stattfinden – allerdings nur, wenn die Turnhalle in Konken nicht bestuhlt werden muss. Sofern das klappt, gehen mit Crown of Glory und Phalanx Bands auf die Bühne, die die Fanherzen höher schlagen lassen.

„Wir gehen davon aus, dass im Oktober Veranstaltungen für Geimpfte und Genesene ohne Einschränkungen durchgeführt werden können“, erläutern die Metalheads