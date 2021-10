Publikum und Bands war die Freude anzumerken: endlich wieder Headbangers Night (HBN) in der Konker Turnhalle. Gut besucht war die Veranstaltung der Metalheads Remigiusberg von etwa 175 Freunden der Musik härterer Gangart. Sie trafen auf alte Bekannte: keine HBN vorstellbar ohne Valiant Viper als Opener; und dann war da Phalanx. Vor Jahren schon in Konken abgefeiert, tobte die Menge am Samstag von Song zu Song immer lauter. Die ganze Halle sang mit bei Covern wie „We’re not gonna take it“ (Twisted Sisters), „Breaking the Law“ (Judas Priest) und „Hier kommt Alex“ (Die Toten Hosen). Da hatte es Hunter schwer, konnte aber mit seinen eigenen Songs vom neuen Album „Return“ überzeugen, mit dem es die Band aus den 80ern nochmals wissen will. Auf Gute-Laune-Hardrock folgte düsterer Doom: Die saarländischen Newcomer von The Fals spielten allerdings vor deutlich reduziertem Publikum.