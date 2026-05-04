Vor wenigen Monaten hat ein Video für Aufsehen gesorgt, das einen rasenden Kleintransporter gezeigt hat. Jetzt wurde dort eine Geschwindigkeitstafel installiert.

Das fast gerade Teilstück der Hauptstraße in Niederalben verleitet offenbar einige Verkehrsteilnehmer dazu, schneller als Tempo 50 zu fahren. So hatte im Winter ein Video im Ort – und darüber hinaus – die Runde gemacht, das einen rasenden Kleintransporter zeigt. Der Lieferdienst hatte die in der Hauptstraße gültige 50-km/h-Marke augenscheinlich deutlich überschritten, war geradezu am „Kameramann“ vorbeigezischt.

„In der Hauptstraße wohnen viele Kinder. Auch ihr Schulweg führt hier entlang. Uns war es wichtig, noch mehr für ihre Sicherheit zu tun und Autofahrer für ihre Geschwindigkeit zu sensibilisieren“, erklärt Ortsbürgermeister Michael Rihlmann. Der Energieversorger OIE hat die Ortsgemeinde nun bei der Anschaffung und Installation einer Geschwindigkeitsmesstafel unterstützt. Die Messtafel wurde in der Hauptstraße am Ortsausgang Richtung B420 angebracht.

Wie die OIE mitteilt, zeigen Studien, dass solche Messtafeln Autofahrer dazu bewegen, vom Gas zu gehen. Diese würden oft als positive Alternative zu baulichen Maßnahmen oder Blitzern wahrgenommen, da sie nicht bestrafen, sondern zur Eigenverantwortung aufrufen.