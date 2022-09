Alle haben beim verregneten Messeumzug am Samstagnachmittag durchgehalten und gute Laune bis zum Schluss verbreitet. Am Dienstagnachmittag werden drei Fußgruppen und drei Motivwagen auf der Bühne im Zelt prämiert, außerdem gibt es einen Sonderpreis.

Fußgruppen: Die Aerobic-Mäd aus Mühlbach, die als Heißluftballons verkleidet waren. Der Karnevalverein Kusel, der mit Mäusen, Enten, Echsen und allerlei Getier in großer Gruppe zu „Pure Lust am Leben“ tanzte und von Anka I. angeführt wurde. Der TV Kusel, bei dem am Reck geturnt und Trampolinsprünge vollführt wurden.

Motivwagen: Die Evangelische Jugendzentrale Kusel, die ihr Wikingerschiff nach dem Motto „Wikinger auf großer Fahrt“ gestaltet hatte. Die Bambini-Feuerwehr Kusel mit ihrem aus den Nüstern rauchenden „kleinen Löschdrachen“. Der Altenglaner Carneval-Verein, der im Steinzeit-Look aufmarschierte und dessen Männerballett hoch im Wagen unterwegs war.

Der Sonderpreis geht an die Feuerspeier von Caledonia Flames.

Der Bericht zum Messeumzug: Link