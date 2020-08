Da die Kuseler Herbstmesse in diesem Jahr ausfällt, spendeten Stadtbürgermeister Jochen Hartloff und Marktmeisterin Andreas Fauß Kuseline Clara de Oliveira Seyler Trost in Form eines Messepaketes mit T-Shirt, Schutzmaske, Halstuch, Festivalbändchen, einem Gutschein für das Online-Frühschoppenkonzert und der „Mess in de Doos“. Die bunte Dose zum Preis von 19,95 Euro ist erhältlich im Infocenter der Stadtwerke in der Fußgängerzone, im Stadt- und Heimatmuseum und unter https://luemmelienchenreich.de