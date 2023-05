Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor zwei Jahren verhinderte die Herren-50-Mannschaft des Waldmohrer Tennisclubs am letzten Spieltag den Abstieg. Nach einjähriger Corona-Pause feiert der damalige Fastabsteiger 2021 in identischer Besetzung die Meisterschaft in der B-Klasse.

„Wir sind die Minimalisten“, sagt TCW-Spieler Stefan Petri. Seine Aussage stützt sich auf den Saisonverlauf: Lediglich zwei Spiele mussten die Waldmohrer absolvieren, um den Aufstieg feiern