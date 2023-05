Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Herren 30 des TC Kusel haben gefeiert: Die Meisterschaft in der B-Klasse. Eine gute Vorbereitung und das Ausbleiben von Verletzungen sind nach eigener Einschätzung des Teams die Gründe für den Erfolg. Trainer Frank Nolte weiß ganz genau, was er an jedem Einzelnen hat.

Fünf Siege in fünf Spielen gegen Dreisen, Martinshöhe, Winzeln, Rot-Weiß Kaiserslautern und Erfweiler/Fischbach – die Bilanz nach Abschluss der Saison liest sich gut.