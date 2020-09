Den aktuellen Bedingungen angepasst präsentieren sich auch die Homburger Meisterkonzerte: Die Konzerte sind kürzer, werden dafür aber jeweils zweimal hintereinander präsentiert, um mehr Zuhörern im Saalbau höchsten Musikgenuss zu ermöglichen.

Das gilt zumindest für bisher drei Termine der Saison 2020/2021, zwei im Oktober und einen im Dezember: Am Donnerstag, 8. Oktober, spielt um 18 und um 20 Uhr Andreas Staier am Hammerflügel. Er hat viele Aufnahmen eingespielt und ist mit internationalen Preisen ausgezeichnet worden. Staier zählt zu den aktuell bekanntesten Hammerklavierspielen und genießt auch einen herausragenden Ruf als Cembalo-Solist.

Das Aris Quartett gastiert im Saalbau am Donnerstag, 22. Oktober, ebenfalls um 18 und um 20 Uhr. Die vier Streicher, die 2009 in Frankfurt am Main zusammengefunden haben, bereisen die gesamte Welt und spielen auch auf großen Bühnen.

Weit herum kommt auch Martin Stadtfeld, der am Donnerstag, 10. Dezember, 18 und 20 Uhr, in Homburg aufspielt. Dem 1980 geborenen Pianist wurden bereits mehrere Echo-Klassik-Preise verliehen. Bekannt ist er vor allem für seine Bach-Interpretationen.

Noch keine Tickets für 2021

Weitere Termine sind für die Saison 2020/21 geplant, jedoch sind noch keine Karten zu haben – die Durchführung ist noch nicht klar. Entschieden ist jedoch bereits, dass das ursprünglich für den 5. November vorgesehene Konzert mit Geiger Kyrill Troussov verschoben wird – auf einen bisher unbekannten Zeitpunkt.

Folgende Daten können sich Musikliebhaber schon vormerken, die Konzerte finden regulär immer donnerstags um 19.30 Uhr statt: Das Zehetmair Streichquartett ist angekündigt für den 11. März, das Ungarische Kammerorchester für den 18. März. Am 8. April gastiert der Pianist Yefim Bronfman in Homburg. Klassik meets Jazz soll es am 6. Mai heißen, dann musizieren Gwilym Simcock (Klavier), Thomas Gould (Violine) und Miriam Ast (Gesang). Schließlich soll die Meisterkonzerte-Reihe am 20. Mai mit einem Fest enden, bei dem die Preisträger des ARD-Musikwettbewerbs Kammermusik ihr Können zu Gehör bringen.

Info

Karten gibt es in der Tourist-Info Homburg, Talstraße 57 a (am Kreisel), unter www.ticket-regional.de sowie an allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen.