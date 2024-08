In den nächsten Veranstaltungen der Reihe „Treffpunkt Gesundheit“ des Gesundheitsamts Kusel dreht sich alles um die Marte-Meo-Methode in der Kindererziehung. Unter dem Titel „Mein Kind, mein Schatz – Beziehung als Schlüssel zur Welt“ sind alle Eltern, Sorgeberechtigten und Fachkräfte zum Austausch eingeladen. Vorgestellt wird die Marte-Meo-Methode, die dabei helfen soll, im Alltag mehr stärkende Momente zu gestalten und zu genießen. Die Veranstaltungen dazu finden an zwei Orten im Landkreis statt – mit jeweils mehreren Terminen: Die erste Veranstaltung ist am Donnerstag, 19. September, 18.30 bis 20.30 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus des St. Julianer Ortsteils Gumbsweiler, Friedhofstraße 4, vorgesehen. Der Folgetermin dort ist für den 8. Oktober geplant. In Quirnbach findet der „Treffpunkt Gesundheit“ mit dem Thema an drei Abenden statt. Der erste Termin ist Donnerstag, 26. September, 18 bis 20 Uhr, im Bürgerhaus, Hauptstraße 5. Als Folgetermine sind der 29. Oktober und der 14. November vorgesehen. Der Einstieg in die Reihe sei jederzeit möglich, betont die Kreisverwaltung, die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung bei Manuela Diehl (E-Mail: manuela.diehl@kv-kus.de).