An sein erstes Auto erinnert sich Christian Sauer aus Rammelsbach noch genau: Direkt nach bestandener Fahrprüfung kaufte er sich 1993 einen zehn Jahre alten Opel Kadett E mit 1,6-Liter-Dieselmotor und 56 PS – für 4000 Deutsche Mark. „Die Farbe war kackbraun“, sagt Sauer und schmunzelt. Auf der Autobahn habe bei 160 Stundenkilometern zwar alles geklappert, doch zuverlässig sei der Wagen trotzdem gewesen.

Sauer, der ursprünglich aus Enkenbach-Alsenborn stammt, nutzte den Kadett täglich für den Weg zur Ausbildung. Fünf Jahre lang pendelte er damit jeden Morgen rund 50 Kilometer nach Ludwigshafen zur BASF, wo er eine Lehre als Chemielaborant absolvierte. Als er das Auto kaufte, standen 80.000 Kilometer auf dem Tacho. Nach fünf Jahren waren es bereits 240.000. Sogar an einem Fahrsicherheitstraining der BASF nahm er mit dem Wagen teil. Unfälle hatte er keine.

Nur einmal musste der Kadett in die Werkstatt – die Krümmerdichtung war weggeschmort. Das Ende kam schließlich abrupt: Ein gerissener Zahnriemen verursachte einen Motorschaden. Eine Reparatur lohnte sich nicht mehr. Der Kadett blieb dem Rammelsbacher dennoch in guter Erinnerung: Später kaufte sich Sauer einen Opel Vectra – ebenfalls zur großen Zufriedenheit.