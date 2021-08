Jüngere und Ältere zusammenbringen in einem gemeinsamen Wohnprojekt. Diese Idee verbindet Brückens Ortsbürgermeister Pius Klein und die Investoren Vanessa und Waldemar Herner aus Altenglan. Noch Ende dieses oder Anfang des kommenden Jahres soll – wenn alles gut läuft – mit dem Bau im Zentrum von Brücken begonnen werden.

Die Voraussetzungen für das Mehrgenerationenprojekt sind bereits geschaffen: So hat die Gemeinde im Ortszentrum vier Häuser gekauft. Zwei davon, nämlich die Anwesen Hauptstraße 50 und Kirchgasse 1, die auf einer Ecke stehen, sollen dem Vorhaben dienen. Das erste Haus ist bereits abgerissen, das zweite steht noch, wie Klein berichtet. Er verhehlt nicht, dass „leider etliche Zeit verstrichen ist“, weil der erste Investor abgesprungen sei. Jener hatte elf Wohnungen bauen wollen, „aber nicht genügend solvente Interessenten gefunden“.

Nun gehen Vanessa und Waldemar Herner aus Altenglan das Bauvorhaben an, das sie über die Firma Immobuild Herner GmbH realisieren werden. Klein habe ihnen irgendwann einmal seine Idee präsentiert, sagt Vanessa Herner im Gespräch mit der RHEINPFALZ. „Das hat uns gleich sehr gut gefallen.“

Als Gründe nennt sie, „dass wir beide ländlich geprägt sind und wir gern unsere Familien um uns haben“. So ist es in ihren Augen wichtig, dass einerseits Senioren an ihrem angestammten Heimatort bleiben und am Dorfgeschehen teilnehmen können – bei einem guten Lebens- und Wohnstandard. Andererseits sollten auch junge Familien die Chance haben, „ihre Lebens- und Wohnträume zu verwirklichen“.

In Abstimmung mit dem Dorfplaner hat der beauftragte Architekt „ein Konzept entworfen, das unseren Vorstellungen sehr entgegenkam und das sich prima in den Ort einfügt“, betont Herner. Entstehen werden demnach zwei Häuser, die miteinander verbunden sind.

Insgesamt wird es acht Wohnungen mit Flächen von 56, 80 und 100 Quadratmetern geben. Alle sind barrierefrei und verfügen über einen Balkon. In den Obergeschossen finden sich Maisonettes mit Dachloggien.

Offene, helle Bauweise

„Diese sind eher für Jüngere, da sie aufgrund ihrer integrierten Treppen für Menschen mit Gehbehinderung nicht so gut geeignet sind“, sagt Herner. Ansonsten sind alle oberen Etagen mit einem Fahrstuhl zu erreichen. „Das erste Haus in Brücken, das einen hat“, merkt Klein mit einem Lächeln an.

Die entstehenden Häuser werden sich durch eine offene, helle Bauweise auszeichnen, erklärt die Investorin. Glasgänge bildeten die Verbindungen zwischen beiden: Im Erdgeschoss sind Abstellmöglichkeiten für Rollstühle und Fahrräder sowie der Technikraum vorgesehen.

In den oberen Etagen sind ebenfalls Abstellräume eingeplant. Außerdem könnten sie als Treffpunkt für die Bewohner dienen. Im Außenbereich ist neben einer kleinen Grünfläche mit Sitzmöglichkeiten ein Spielplatz eingeplant. Mehrere Parkplätze werden direkt an dem Gebäude, weitere fünf in unmittelbarer Nähe zur Verfügung stehen.

Das Mehrgenerationenprojekt steht direkt im Zentrum, am Kreisel. „Die Leute können also stets beobachten, was so passiert, sind ins aktive Leben integriert“, meint Klein. Nicht nur für die Älteren sei die Nähe zu Bank, Post, Cap-Markt, Arzt, Apotheke und Bushaltestelle interessant. Kindergarten und Schule seien für die Jüngeren wichtig. Und schließlich habe Brücken 35 Vereine, „und es ist jede Menge los“.