Die Polizei sucht aktuell nach dem Fahrer eines grünen Audi, der am Montag mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet hat. Wie die Ordnungshüter berichten, hatte der Fahrer zwischen 20.30 und 21.30 Uhr auf der B 420 zwischen Kusel und Konken mehrmals an unübersichtlichen Stellen überholt und dabei entgegenkommenden und überholte Verkehrsteilnehmer gefährdet. Demnach mussten mehrere Fahrzeuge sehr stark bremsen, um Unfälle zu vermeiden. Hinweise nimmt die Polizei in Kusel unter der Telefonnummer 06381 9190 entgegen.