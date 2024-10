Gleich in mehreren Orten im Kreis Kusel sind am Wochenende Diebe auf Beutezug gewesen. Wie die Polizei mitteilt, kam es von Freitag bis Sonntag zu mehreren Diebstählen aus Autos. Hierbei wurden unter anderem in Bedesbach, Altenglan sowie Rammelsbach Scheiben von Fahrzeugen eingeschlagen und Wertgegenstände aus den Autos gestohlen. Laut Polizeibericht haben Ermittler Spuren an den Tatorten gesichert und mehrere Strafverfahren eingeleitet. Hinweise, die zur Ermittlung der Täter führen könnten, nimmt die Polizei telefonisch unter 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen. „Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden gezielt Autos angegangen, in denen sich Gegenstände befanden, die von außen erblickt werden konnten“, teilt die Polizei mit, die eindringlich appelliert, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen und sich stets zu vergewissern, das Auto abgeschlossen zu haben.