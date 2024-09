Gleich mehrere Diebstähle hat es in der Nacht zum Montag in Herschweiler-Pettersheim gegeben. Im gesamten Ort hatten es der oder die Täter auf unverschlossene Garagen und Fahrzeuge abgesehen. Unter anderem wurden verschiedene Werkzeuge sowie ein schwarzes Quad mit Kuseler Kennung entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die in dieser Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder brauchbare Bilder oder Videos aufgenommen haben, sich bei der Polizei in Kusel unter 06381 9190 oder pikusel@polizei.rlp.de zu melden