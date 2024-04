Am frühen Donnerstagmorgen ist es in Kusel zu Stromausfällen gekommen. Wie die SWK Stadtwerke Kaiserslautern auf Anfrage mitteilten, waren der Bereich Bängertchen und Dr.-Albert-Jung-Straße betroffen.

Eine Leserin, die in einer der betroffenen Straßen wohnt, hatte sich am Donnerstagvormittag bei der RHEINPFALZ gemeldet und nachgefragt, was los war. Laut den Stadtwerken Kaiserslautern, die für die Stromversorgung in Kusel zuständig sind, ist es am frühen Donnerstagmorgen im Bereich Bängertchen zu einem Ausfall einer Trafostation gekommen. „Die Meldung hat uns kurz nach 2 Uhr erreicht. Unser Team hat unmittelbar vor Ort Maßnahmen ergriffen, um die Stromversorgung wieder herzustellen“, sagt eine Sprecherin der SWK. Gegen 3.30 Uhr seien die Arbeiten abgeschlossen und die Anwohner wieder mit Strom versorgt gewesen.

„Von 6.11 bis 6.42 Uhr kam es dann erneut zum gleichen Ausfall. Unser Team hat durch Umschaltmaßnahmen die Stromversorgung erneut wieder gesichert“, berichtet die Sprecherin weiter. Diese Umschaltmaßnahme habe allerdings zur Folge gehabt, dass die Dr.-Albert-Jung-Straße erst um 7.22 Uhr wieder vollständig versorgt werden konnte. „Leider kam es um 8.31 Uhr erneut zu einem teilweisen Ausfall der Versorgung im Bereich der Dr.-Albert-Jung-Straße. Davon waren allerdings lediglich sechs Haushalte betroffen. Aktuell werden diese Haushalte über eine Phase versorgt“, erläutert die SWK-Mitarbeiterin.

Alle Störungen hingen unmittelbar zusammen. Als Ursache wird ein Kabelfehler vermutet. Am Donnerstag wurde der Fehler gesucht und ein Tiefbauer damit beauftragt, „der die Fehlerstelle öffnet, damit wir die Schadensstelle in Augenschein nehmen können. Die Leitung werden wir dann umgehend reparieren“, kündigt die Sprecherin des Energieversorgers an.

Nach einem stundenlangen Stromausfall Mitte Februar in der Kuseler Innenstadt hatten die SWK Stadtwerke Kaiserslautern angekündigt, das hiesige Stromnetz weiter zu modernisieren. Begonnen habe man damit bereits kurz nach der Übernahme der Stadtwerke Kusel.