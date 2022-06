Sieben Kinder erlitten am heutigen Donnerstag nach Schulschluss bei einem Auffahrunfall in Meisenheim leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst versorgt. Auf regennassem Kopfsteinpflaster war ein mit Grundschulkindern und einem Kindergartenkind besetzter Bus an der Einmündung der Saarstraße in die Raumbacher Straße auf einen haltenden Bus aufgefahren, in dem Kindergartenkinder saßen. Dies teilte die zuständige Lauterecker Polizei mit.

Die verletzten Kinder befanden sich laut Polizei in dem auffahrenden Bus. Sie seien vor Ort versorgt und behandelt worden. Erzieherinnen einer nahen Kindertagesstätte hätten die Sanitäter und die Polizei bei der Betreuung der Kinder unterstützt.

Die nicht mehr fahrbereiten Busse wurden vom Busunternehmer abgeschleppt, der auch einen Ersatzbus zur Verfügung stellte. „Die meisten Kinder wurden jedoch von den Eltern vor Ort abgeholt“, heißt es in der Mitteilung weiter.