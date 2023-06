In Welchweiler sind in diesem und im nächsten Jahr mehrere Investitionen geplant. 4500 Euro sind für ein neues Rasengrabfeld, auf dem drei Einzelgräber angelegt werden sollen, im Haushaltsplan eingestellt. 6000 Euro kostet ein neuer Friedhofszaun. Bei der Flurbereinigung werden für den Wegebau 30.000 Euro veranschlagt. Laut Ortsbürgermeister Horst Christoffel wird die Kasse der Ortsgemeinde dadurch nicht belastet, da die an dem Flurbereinigungsverfahren beteiligten Grundstücksbesitzer den gleichen Betrag aufbringen müssten. Für den Kinderspielplatz stellt die Gemeinde 8000 Euro bereit. Zwei bereits angeschaffte Spielgeräte, ein Trampolin und eine Seilbahn, müssen eingebaut werden.

Die Grundsteuer A wurde von 320 auf 370 Prozent und die Grundsteuer B von 410 auf 485 Prozent angehoben.