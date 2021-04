Am Sonntagvormittag um 11.55 Uhr kam es in mehreren Gemeinden im Kreis zu einem Stromausfall. Betroffen waren nach Auskunft der Pfalzwerke Teile von Dennweiler-Frohnbach, Oberalben, Körborn, Kusel, Bedesbach, Blaubach, Rammelsbach, Altenglan, Rutsweiler am Glan, Matzenbach und Theisbergstegen. In den Gemeinden sei der Strom zwischen zwei und 68 Minuten lang weg gewesen. Wieso es zum Stromausfall kam, ließen die Pfalzwerke auf Anfrage der RHEINPFALZ unbeantwortet.