Nachts von der Polizei angehalten zu werden und dann auch noch das Auto kratzen zu müssen – diese Erfahrung haben im Bereich der Polizeiinspektion Lauterecken in der Nacht auf Montag mehrere Fahrer machen müssen. Wie die Polizei mitteilt, seien einige Wagen gestoppt worden, die nicht ordnungsgemäß freigekratzt waren. Allerdings hätten sich die Fahrer einsichtig gezeigt und ihre Scheiben direkt vom Eis befreit. Eine gute Rundumsicht, betonen die Beamten in ihrer Mitteilung, müsse bei jeder Witterung gewährleistet sein – von Fahrbeginn an.